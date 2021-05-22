Казанцы посмотрели лучшие номера фестиваля «Студенческая весна – 2021»

В Казани прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна — 2021». Зрители увидели республиканскую программу, которую показывали на всероссийском конкурсе, где она заняла второе место и забрала порядка 20 наград. Второй блок был составлен из лучших номеров прошедшего фестиваля в РТ.

«Каждый год хочется найти слова, чтобы передать студентам, насколько сейчас у них замечательный период в жизни, когда все для вас, все еще впереди и все возможно. Хочу поблагодарить всех тех, кто поучаствовал в создании такого праздника творчества, энергии и возможностей», — сказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Республиканская программа была основана на стилизации спектакля по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Актер, играющий Родиона Раскольникова, встречает человека, который попал во временную петлю, постоянно проживает этот концерт и пытается взять Гран-при фестиваля. Для этого он предпринимает попытки изменить каждую сцену в спектакле. Все действие разбавлялось танцевальными и вокальными номерами.

На всероссийском конкурсе делегация из Татарстана взяла около 20 наград по девяти направлениям: «Журналистика», «Театральное», «Вокальное», «Танцевальное», «Инструментальное», «Видео», «Оригинальный жанр» и «Мода». С таким результатом поздравил их президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

«Фестиваль в Нижнем Новгороде показал, что наши студенты очень талантливы. Это 86 героев, которые показали, что Татарстан — это центр студенческого творчества. Давайте на следующий год повезем 150–200 студентов», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что в этом году Татарстанской студвесне исполнилось десять лет. За все эти годы в фестивале поучаствовали более 30 тыс. человек и показаны порядка 4 тыс. номеров.

Во второй части программы студенты разных вузов Татарстана показали лучшие номера с прошедшей «Студенческой весны».

После концертной программы состоялось награждение обладателей гран-при республиканской «Студенческой весны-2021» по инструментальному, вокальному и хореографическому направлению, а также в номинациях «Мода и арт», «Журналистика», «Видео», «Театр» и «Оригинальный жанр».

Кроме того, объявили победителей общего зачета татарстанского фестиваля. Третье место занял Казанский государственный институт культуры, серебро ушло в КНИТУ(КАИ), а победителем стал КНИТУ. Обладателем Гран-при «Студенческой весны-2021» стал КФУ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ» пройдет в Татарстане в 2022 году.