Казанцы отметят Старый Новый год концертом во дворе Присутственных мест Кремля

13 января во дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоится бесплатный концерт в честь Старого Нового года. Местные артисты исполнят собственные треки, а также каверы на известные новогодние песни. Также для гостей подготовили интерактив с подарками.

Хедлайнерами концерта станут Fauzia, Tamara NOVA и джазовая группа JIVE. Они исполнят композиции «Яңалыклар», «А снег идет», «Если в сердце живет любовь», «Джулия», «Луч солнца золотого» и другие известные композиции.

Для гостей подготовлены три специальных подарочных бокса от Института развития городов РТ. Победителей определит ведущий.

Кроме того, зрители смогут подкрепиться горячими напитками и купить сувениры — на площадке с 20 декабря работает новогодняя ярмарка. Начало концерта в 19 часов.