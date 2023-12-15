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Происшествия 15 декабря 2023 08:30

Казанцы оплатили штрафы ГИБДД, чтобы не потерять Mercedes и Range Rover

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Водители иномарок рассчитались с долгами по штрафам ГИБДД после встречи с судебными приставами в Казани.

Как сообщают в республиканском Управлении судебных приставов, ранее автовладельцы игнорировали соблюдение ПДД, как и оплату за их нарушение. Во время очередного рейда с автоинспекторами судебные приставы остановили водителей Mercedes и Range Rover. Как выяснилось, у первого сумма штрафов составила 29 тысяч рублей, у второго – 18 тысяч рублей.

Оба хозяина своих иномарок погасили штрафы на месте, чтобы избежать их ареста и изъятия.

Фото: © Пресс-служба республиканского Упраувления судебных приставов

Фото: © Пресс-служба республиканского Упраувления судебных приставов

#судебные приставы #штраф
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