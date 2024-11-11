Казанцы оплатили почти половину из начисленных имущественных налогов

По состоянию на 7 ноября 2024 года имущественные налоги с территории Казани в консолидированный бюджет республики поступили в объеме 1,8 млрд рублей. Всего горожане должны оплатить 4 млрд 21 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике напомнил начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.

Так, за транспортный налог оплатили 963 млн рублей из 1,9 млрд, налог на имущество погасили в объеме 723 млн рублей из необходимых 1,5 млрд. За земельный налог казанцы перечислили 207 млн рублей, или 41% от общей начисленной суммы.

Напомним, жителям столицы Татарстана необходимо заплатить имущественные налоги за 2023 год до 2 декабря.

Оплату можно провести несколькими способами: через мобильное приложение «Налоги ФЛ», личный кабинет налогоплательщика, с помощью сервиса уплаты налогов и пошлин на сайте Федеральной налоговой службы, в почтовых отделениях и банках, а также на портале государственных услуг Российской Федерации.