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Экология
9 августа 2022  01:32
Наталья Рыбакова

Казанцы очистят берег и дно озера Лесное

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12 августа в Казани пройдет экологическая акция по уборке территории озера Лесное в Авиастроительном районе. Горожан призывают присоединиться к уборке и помочь навести порядок на одной из самых популярных рекреационных зон города.

Начало акции – в 10.00, все необходимое для уборки активистам предоставят.

Прошлая подобная акция прошла на берегу Волги в Камском Устье. Участие в ней приняли 70 волонтеров, которые общими усилиями собрали 40 мешков мусора, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

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