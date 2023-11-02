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Казанцы обсудили развитие и перспективы молодежных центров в городской среде
Сегодня в казанском экстрим-парке «УРАМ» в рамках программы «Городские модераторы» состоялась дискуссия «Какими могут быть молодежные центры в Татарстане». Эксперты молодёжных сообществ и участники встречи обсудили, как устроены такие центры в республике.
В событии приняли участие специалист по работе с молодежью ГБУ «Молодежный центр» Анжелика Ермачкова, основатель бренда BAZZAR Донат Мухаметшин, директор экстрим-парка Мария Крюкова, сооснователь сообщества «Кораблик» Владислав Березин и другие спикеры.
Основными темами обсуждения стали вопросы развития молодежных клубов, а также, какие позиции они занимают в Татарстане и как они будут развиваться в будущем.
В ходе встречи спикеры поразмышляли о деятельности и направлениях работы центров. Подробно остановились на потребностях досуга у молодого поколения, интерактивных и разнообразных программ, которые отражают их интересы и увлечения.
«Здесь собрались люди, которые непосредственно связаны с деятельностью молодёжных организаций. Молодежные центры — очень важная среда, это те места, где молодежь может провести своё свободное время или найти необходимые ресурсы для самореализации. Те лаборатории Татарстана, в которых кипит молодежная жизнь, являются точкой притяжения наших современных сообществ. Сегодня мы сформулируем запросы жителей на изменения», — сказала Анжелика Ермачкова.
Ермачкова отметила, что целью работы с молодежью является создание поддерживающей среды, которая может помочь подросткам справиться с жизнью в социуме. По ее словам, молодежные центры должны занимать важное место в городской среде. Они должны быть доступными, удобными и располагать современной инфраструктурой.
«Это места, где молодежь может собираться, общаться и развиваться. Важно создавать атмосферу, которая будет привлекательной и вдохновляющей для молодежи», — пояснила она.
В завершение дискуссии состоялась сессия вопросов, во время которой гости поделились своим опытом, выразили предложения и узнали интересующую информацию.
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