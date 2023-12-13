Казанцы назвали желаемую продолжительность жизни

Жители Казани желают прожить в среднем 88,4 года. К слову, это чуть дольше, чем в среднем по стране – 88,1 года, пишет РБК.

Самые большие ожидания в этом плане у жителей Краснодара — 94,3 года. Далее идут Челябинск (93,6 года), Владивосток (92,5 года), Самара (91,6 года), Воронеж (91,4 года). В топ-10 городов, где жители мечтают о долголетии, попали Москва с Иркутском (90,5 года в обоих городах), Санкт-Петербург (89,7 года), Екатеринбург (89,1 года), Волгоград (88,6 года), Уфа (88,6 года) и Красноярск (88,3 года).

Интересно, что желаемый возраст продолжительности жизни у жителей России увеличивается: так, в 2019 году люди хотели прожить 86,7 года, а в 2021-м — 87,6 года.

Также больше половины (59%) жителей России хотели бы жить до 90 лет, каждый пятый (21%) — дольше 90 лет. Треть опрошенных хотят жить до 100 лет, а 5% — 120 и дольше лет. 22% россиян считают достаточной продолжительность жизни в 80-89 лет, а 19% — 70-79.

Что касается желаемого возраста выхода на пенсию, то 54% участников опроса хотели бы завершить карьеру не позднее 60 лет, 21% — в 60 лет, 20% — в 50. Около 13% посчитали идеальным возраст в 55 лет. После 65 лет хотят уйти на заслуженный отдых 18% опрошенных, в 70 лет — 13% респондентов. Лишь 5% россиян заявили о готовности работать до 75 лет, а 7% — до 80 лет. Интересно, что 3% готовы продолжать трудовую деятельность и после 80 лет.