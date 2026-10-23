Казанцы назвали врачей и медсестер самыми благородными профессиями 2026 года

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В рейтинге благородных профессий на первое место жители Казани поставили врачей и медсестер. Опрос проведен сервисом по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной профессией в 2026 году казанцы назвали медицинского работника – 31% голосов. Чаще всего упоминались такие специализации, как неотложная помощь, акушерство и хирургия. В топ-3 также вошли учителя и военнослужащие (по 12% опрошенных), спасатели, сотрудники МЧС и пожарные (5%).

Рабочие специальности – шахтеров, электриков, сварщиков, строителей, моряков – назвали самыми благородными 4% респондентов. Еще 2% указали инженеров: проектировщиков, технологов, химиков, энергетиков, экологов.

Среди других вариантов опрошенные называли дворников и уборщиков, социальных работников и волонтеров, пилотов и космонавтов, правозащитников и полицейских, журналистов и библиотекарей, ученых и фермеров и других.

Еще 10% уверены, что самоотверженные люди есть в любой профессии, а 6% считают, что нравственных и честных профессий сейчас нет.

Мужчины в качестве самых благородных людей чаще называли военнослужащих, спасателей и инженеров. Женщины чаще отдавали голоса медикам.