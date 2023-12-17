Казанцы назвали топ нелюбимых дел в преддверии Нового года

Самым нелюбимым предновогодним делом для жителей Казани стала готовка для праздничного стола. Об этом заявили 12% участников опроса сервиса SuperJob.

Второй в личном антирейтинге казанцев стала уборка — за нее проголосовали 11% респондентов. 10% горожан заявили, что их в целом раздражают царящие спешка и суета, а 7% — выбор и упаковка подарков.

3% участников опроса оказались недовольны дополнительными тратами, 2% не любят украшать дом и наряжать елку. 1% участников вопроса не нравится само ожидание праздника, корпоративы, поздравления и приглашения гостей.

Как подсчитали аналитики, спокойным в предновогодней суете может назвать себя лишь 1 из 3 участников опроса. А 35% респондентов отмечают, что не испытывают раздражения из-за подготовки и домашних хлопот в преддверии Нового года.

3% казанцев же заметили, что вообще не готовятся к празднику и не празднуют его.