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Казанцы назвали топ нелюбимых дел в преддверии Нового года
Самым нелюбимым предновогодним делом для жителей Казани стала готовка для праздничного стола. Об этом заявили 12% участников опроса сервиса SuperJob.
Второй в личном антирейтинге казанцев стала уборка — за нее проголосовали 11% респондентов. 10% горожан заявили, что их в целом раздражают царящие спешка и суета, а 7% — выбор и упаковка подарков.
3% участников опроса оказались недовольны дополнительными тратами, 2% не любят украшать дом и наряжать елку. 1% участников вопроса не нравится само ожидание праздника, корпоративы, поздравления и приглашения гостей.
Как подсчитали аналитики, спокойным в предновогодней суете может назвать себя лишь 1 из 3 участников опроса. А 35% респондентов отмечают, что не испытывают раздражения из-за подготовки и домашних хлопот в преддверии Нового года.
3% казанцев же заметили, что вообще не готовятся к празднику и не празднуют его.
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