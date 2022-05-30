Казанцы назвали топ-3 товаров, которые нужно импортозаместить прежде всего

Электроника, медикаменты и продукты — это товары, которые прежде остальных требуют импортозамещения. Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob среди жителей Казани.

«За приоритет медицинских товаров и еды чаще высказываются женщины, а компьютеров, смартфонов и промышленного оборудования — мужчины», — говорится в сообщении.

Так, каждый пятый житель Казани считает, что в первую очередь нужно наладить импортозамещение электроники, смартфонов, процессоров и компьютеров. По 15% опрошенных убеждены, что приоритетом должен быть локальный выпуск лекарств и продуктов питания.

По 11% респондентов считают, что приоритет нужно отдавать промышленному оборудованию и автопрому.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

О том, как происходит импортозамещение в медицине, можно прочитать в репортаже «Татар-информа».