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Казанцы назвали свои самые большие страхи, связанные с работой
Самым большим страхом трудоустроенных жителей Казани стал шанс лишиться работы и должности. В такой фобии признались 12% участников опроса, проведенного сервисом SuperJob.
На втором месте оказались задержка и невыплата зарплаты, которых опасаются 10% респондентов, на третьем — страх перед руководством и боязнь не оправдать ожиданий. В них признались 5% участников.
Однако, как отмечают аналитики, работающие горожане стали меньше опасаться лишиться должности, а 58% респондентов заявили, что у них отсутствуют какие-либо страхи из-за работы.
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