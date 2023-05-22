Казанцы назвали свои самые большие страхи, связанные с работой

Самым большим страхом трудоустроенных жителей Казани стал шанс лишиться работы и должности. В такой фобии признались 12% участников опроса, проведенного сервисом SuperJob.

На втором месте оказались задержка и невыплата зарплаты, которых опасаются 10% респондентов, на третьем — страх перед руководством и боязнь не оправдать ожиданий. В них признались 5% участников.

Однако, как отмечают аналитики, работающие горожане стали меньше опасаться лишиться должности, а 58% респондентов заявили, что у них отсутствуют какие-либо страхи из-за работы.