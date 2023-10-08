Казанцы назвали специалистов, в которых хотели бы превратиться на один день

Жители Казани чаще всего хотели бы попробовать себя в роли врача. Такой ответ дали 11% участников опроса, проведенного SuperJob.

У жителей города спросили, в какого специалиста они хотели бы перевоплотиться на один день. Второе место по популярности заняла профессия пилота (9%), третье — актера (6%). Чуть меньше — 5% — голосов набрали чиновники и космонавты. Программисты и дизайнеры набрали по 4% от общего числа ответов.

Интересно, что опрошенные мужчины чаще всего мечтают ощутить себя в роли космонавта, пилота либо программиста. Женщины же выбирали профессии врача, дизайнера, актрисы, учителя и следователя.