Казанцы назвали самые нелюбимые виды домашних дел

Опрос показал, что самыми нелюбимыми видами бытовых забот для казанцев являются глажка белья и уборка. На первые позиции антирейтинга их поставили 26% и 18% респондентов, соответственно.

Исследование, проведенное сервисом SuperJob показало, что мытье посуды как самую нелюбимую работу по дому назвали 14% опрошенных. Готовить не любят 9% казанцев, закупаться продуктами — 2%, стирать — 1%.

Исследование показало, что отношение к глажке у казанцев улучшилось. Некоторые смирились с необходимостью работать утюгом, другие купили сушку для белья, третьи просто отказались от этого процесса.

Интересно, что столь ненавистное утюжение реже всего упоминалась в качестве обязанностей, которые выполняются на постоянной основе. Чаще всего респонденты называли в качестве постоянно выполняемых обязанностей мытье посуды (76%) и закупку продуктов (71%).