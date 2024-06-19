Казанцы назвали лучшие торговые центры города — 2024

В Казани определили лучшие торговые и торгово-развлекательные центры города по мнению его жителей. Социологическое исследование провело агентство «Промрейтинг».

Сравнение проводилось по нескольким критериям — от внешнего вида ТЦ до его внутреннего наполнения. Также деление проводилось исходя из возраста опрашиваемого — «Выбор пап», «Выбор мам» и «Выбор подростков». Кроме того, интерес вызывали безопасность, инновационность и другие критерии площадки.

В сводном рейтинге торгово-развлекательных центров лучших результатов добились KazanMall и «Мега», которые оказались разделены всего 0,1 балла — 21,3 у первого и 21,2 — у второго. Далее следуют «Парк Хаус» с результатом 5,7, «Южный» — 3,9, «Горки Парк» — 2,9 и «Тандем» — 2,4. Еще у трех объектов рейтинг ушел в «минус»: «Кольцо» — −0,4, «Корстон» — −1,9, «Сити Центр» — −7,6.

Самым любимым ТРЦ у подростков оказался KazanMall. Его же признали самым инновационным, экологичным, энергоэффективным, безопасным, внешне красивым. Папы, участвовавшие в опросе, остановили свой выбор на «Меге», а выбор мам совпал с интересами их детей-подростков. По мнению детей, самым привлекательным является ТРЦ «Горки Парк».

«Кольцо» выиграло рейтинг по удачному расположению, «Мега» — по удобной парковке, а «Корстон» — по лучшим развлечениям для взрослых.

Отдельно казанцы поделились субъективным мнением, назвав ТЦ, за который им стыдно и который они считают худшим. Среди крупных ТРЦ «лидером» первого антирейтинга стало «Кольцо», второго – «Сити Центр».

Лучшим малым торгово-развлекательным центром опрошенные назвали XL.