Залипание в телефоне раздражает треть казанцев во время свиданий

Жители Казани рассказали, что их привлекает или отталкивает в партнере во время первого свидания. Наличие чувства юмора стало лидером среди качеств, которыми можно произвести впечатление на человека, заявили 55% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования SOKOLOV, которые есть в распоряжении «Татар-информа».

На втором месте оказались забота и внимание (47%), а внешность назвали 42% опрошенных. Также ценятся умение слушать и поддерживать (41%) и уверенность в себе (37%). А вот доход и финансовую стабильность решающим фактором стали считать 21% респондентов.

При этом в антирейтинг на свидании вошли грубость или неуважение (69%) и неопрятный внешний вид (58%). Отсутствие внимания и интереса не понравится 44% опрошенных, разговоры о бывших испортят впечатление для 43%, а бесконечное листание ленты в телефоне раздражает 34%.