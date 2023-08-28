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Общество 28 августа 2023 11:24

Казанцы нашли незаконную свалку стройотходов в лесу у поселка Усады

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Во время сбора грибов казанцы обнаружили в лесу рядом с садовым обществом «Танкист» в поселке Усады несанкционированную свалку мусора. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Территория была захламлена мешками с цементом, старыми рамами, кусками пластика и гипсокартона. Местные жители рассказали, что они регулярно гуляют в этой местности и ранее такой свалки здесь не было. Скорее всего, неизвестные вывезли строительный хлам в зеленый массив ночью.

Жители Казани уже направили жалобу экологам.

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