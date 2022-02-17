Казанцы могут заказать продукты и готовую еду с экспресс-доставкой от Яндекс.Маркета

Яндекс.Маркет расширил список возможностей для жителей Казани. На сервисе появился раздел «Продукты», в котором можно будет заказать продукты, готовую еду и кофе с доставкой от 10 минут. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Маркетплейс развивает новую услугу в городе совместно с Яндекс.Лавкой. Курьеры доставляют продукты с тех же мини-складов, которые есть у сервиса. Теперь Лавка будет работать и внутри Маркета, действующие даркторы станут его частью, а пользователи смогут заказать все необходимое с помощью одного приложения или сайта.

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс.Маркет

Еду и прочие товары можно заказывать одновременно — сервис по умолчанию разложит покупки по разным корзинам и покажет сроки доставки отдельно для продуктов с быстрой доставкой, отдельно для непродовольственных товаров.

На сегодняшний день в разделе «Продукты» доступно около 2,5 тыс. товаров, в том числе готовая кулинария из «Бахетле», ресторанные блюда, свежая выпечка и горячий кофе. Значительная часть ассортимента — от местных производителей. Прежде всего они представляют на сервисе молочные и хлебобулочные изделия, а также халяльную продукцию.

Экспресс-доставка в Казани работает с 7.00 до 23:30, а позже станет круглосуточной. При первом заказе на весь ассортимент раздела «Продукты от 10 минут» действует скидка 30% в приложении и на сайте Маркета.