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Общество 18 марта 2025 02:00

Казанцы могут забрать понравившуюся кошку из приюта

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Казанцы могут забрать понравившуюся кошку из приюта
Фото: © «Татар-информ»

Казанский приют «Люськин дом» ищет семьи для бездомных кошек, которые ждут своих новых хозяев.

«Их внешность никак не влияет на желание общаться с человеком, играть и вредничать. Как бы они не выглядели — все хотят быть дома, выйти из приюта, чтобы в самое страшное тёмное время, человек наоборот возвращался домой, а не уходил, закрывая снаружи дверь», – рассказали в приюте.

Для того, чтобы помочь животному и забрать кошку домой, достаточно заполнить анкету.

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