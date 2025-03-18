Казанцы могут забрать понравившуюся кошку из приюта

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Казанский приют «Люськин дом» ищет семьи для бездомных кошек, которые ждут своих новых хозяев.

«Их внешность никак не влияет на желание общаться с человеком, играть и вредничать. Как бы они не выглядели — все хотят быть дома, выйти из приюта, чтобы в самое страшное тёмное время, человек наоборот возвращался домой, а не уходил, закрывая снаружи дверь», – рассказали в приюте.

Для того, чтобы помочь животному и забрать кошку домой, достаточно заполнить анкету.