Казанцы могут взять собаку из приюта на акции «Лапа дружбы»

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30 июля в парке им. Урицкого пройдет очередная благотворительная акция «Лапа дружбы». Ее участники смогут увидеть более 10 собак из местных приютов и при желании забрать их домой, сообщает мэрия Казани.

Также на площадке будут работать интерактивная зона для детей «Юный ветеринар» и специалист, который даст гостям бесплатные консультации. Эксперты проведут две лекции – о благополучии собак и мифах и фактах о кастрации и стерилизации.

В исполкоме рассказали подробнее о нескольких собаках, участвующих в выставке. Так, на площадке в воскресенье будет полуторагодовалый Юпитер, у которого нет одной лапы, 11-месячный метис лабрадора Дендик и двухгодовалая Руна, которая знает некоторые команды.

Все собаки, которые будут присутствовать на акции, вакцинированы и стерилизованы. Взять их можно по договору, для оформления которого понадобится паспорт.

Акция начнется в 16.00 на площадке выгула собак и продлится до 20.00. В это время будут работать лекторий и «стол добра», где можно оставить корм, пеленки, миски, наполнители и амуницию.

На прошлой «Лапе дружбы» в парке «Крылья советов» новый дом обрели четыре питомца.