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Казанцы могут выиграть автомобиль в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»
Жителей столицы Татарстана, которые проголосуют 8 сентября на избирательных участках, приглашают принять участие в традиционном фотоконкурсе «Всей семьей на выборы», который пройдет на платформе социальной сети «ВКонтакте». Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.
«Всем желающим предлагается сфотографироваться на избирательном участке, выложить свою фотографию в социальной сети под специальным хэштегом „Все семьей на выборы” и „Татарстан, алга”», — напомнил он.
Для участников акции проведут розыгрыши ценных подарков, главный приз — автомобиль.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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