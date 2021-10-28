Казанцы могут воспользоваться подпиской «Пакет» от X5 Group для выгодных покупок

Фото: X5 Group

Лидер российского рынка розничной торговли X5 Group запустил пилот сервиса подписки для покупателей. Подписка «Пакет» доступна жителям всех регионов присутствия компании, а это значит, что воспользоваться выгодным предложением могут и казанцы, и гости столицы РТ.

Тестирование проекта прошло летом и показало весьма позитивные результаты. После изучения потребительского спроса были определены три основных формата подписки, которые доступны для покупки сейчас.

Каждый вариант «Пакета» базируется на определенном предложении конкретной торговой сети или сразу двух. Например, пользователи «Пакета c Пятерочкой» получают 5% с каждой покупки в этой сети, а подписчики «Пакета с Перекрестком» возвращают 10% с каждого чека в магазинах. Комбинированная подписка под названием «Полный Пакет» даст возможность получать кешбэк и от «Пятерочки», и от «Перекрестка» — в размере 5% и 7% соответственно.

Каждому владельцу подписки доступны дополнительные привилегии и бонусы. Кроме предложений от Х5 Group, в «Пакет» включен ряд дополнительных опций от цифровых бизнесов ритейлера — «ОКОЛО», 5Post, «Много лосося» и других, а также бонусы от партнеров. Это и бесплатный доступ к сервису «СберЗвук», и скидка на исследования в «Инвитро».

Ежемесячная стоимость подписки зависит от набора предоставляемых услуг и составляет всего 199, 249 или 299 рублей. Каждому клиенту предлагается оформить только один из трех видов подписки, однако пользоваться ей можно всей семьей. Для этого достаточно предъявить на кассе магазина карту лояльности, к которой привязана подписка, или ее штрихкод из мобильного приложения торговой сети.

Чтобы подключить подписку от Х5 Group, необходимо зайти на сайт x5paket.ru и выбрать оптимальную для вас подписку. Далее следует зарегистрироваться или авторизоваться в системе с помощью Х5ID, оплатить предложение и дождаться SMS, чтобы активировать все предложения подписки.