Казанцы могут узнать о культуре и традициях современных ногайцев в Нацбиблиотеке РТ

В Нацбиблиотеке Татарстана состоится показ документального фильма «Камбак», посвященного современной культуре ногайцев в России. После просмотра зрители смогут побеседовать с режиссером картины Исламом Сатыровым, сообщается в Instagram библиотеки.

В фильме будут представлены традиции и ритуалы, пронизывающие всю жизнь этого народа — от укладывания младенца в колыбель до гадания и обрядов, связанных со смертью.

Посетить мероприятие можно 18 февраля. Начало показа запланировано на 18.30.