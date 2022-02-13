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Культура
13 февраля 2022  23:26

Казанцы могут узнать о культуре и традициях современных ногайцев в Нацбиблиотеке РТ

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В Нацбиблиотеке Татарстана состоится показ документального фильма «Камбак», посвященного современной культуре ногайцев в России. После просмотра зрители смогут побеседовать с режиссером картины Исламом Сатыровым, сообщается в Instagram библиотеки.

В фильме будут представлены традиции и ритуалы, пронизывающие всю жизнь этого народа — от укладывания младенца в колыбель до гадания и обрядов, связанных со смертью.

Посетить мероприятие можно 18 февраля. Начало показа запланировано на 18.30.

#национальная библиотека #показ
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