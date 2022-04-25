Казанцы могут стать волонтерами для работы с детьми-инвалидами

В Казани открылись курсы по подготовке волонтеров для работы с детьми с инвалидностью. Всем желающим расскажут о языке жестов, тьюторстве и других особенностях работы с юными подопечными, сообщают организаторы — АНО «Добрая Казань».

Длительность курсов — полтора месяца. Они будут проходить в новом досуговом центре «Перемена», который находится в доме №10 по улице Кул Гали.

В обучении добровольцев задействуют сурдопереводчиков, тьюторов, больничных клоунов и всех, кто работает с детьми-инвалидами.

Организаторы отмечают, что очень нуждаются в волонтерах, которые могли бы помочь в работе с детьми с ОВЗ в художественных, образовательных, культурных и спортивных учреждениях.

«После окончания курсов волонтеры смогут помогать детям, которые нуждаются в поддержке. Сейчас мы формируем списки досуговых центров, спортивных комплексов, художественных школ, где не хватает таких специалистов», — отметила директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Пройти курсы могут все желающие, кроме того, обучение может заинтересовать студентов, обучающихся на педагогических специальностях.