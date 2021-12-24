Казанцы могут стать участниками спецвыпуска «Квартирного вопроса»

В 2022 году в Казани пройдут съемки телевизионной программы «Квартирный вопрос» (телеканал НТВ). К 20-летнему юбилею проекта организаторы решили сделать подарок самым преданным зрителям и впервые за всю историю расширить географию приема заявок.

Будут сняты несколько специальных выпусков. Съемки первого выпуска уже закончены, все подробности можно узнать по ссылке.



Если вы – активная и творческая семья, в вашей квартире не менее 45 кв. метров, квартира в собственности, и вы живете в ней давно, то вы можете стать участником программы. Важное условие: интерьер — всегда сюрприз для героев, поэтому на весь период переделки (а это два – два с половиной месяца) владельцам квартиры нужно будет ее покинуть.

Для участия в программе нужно написать письмо о себе и своей семье, а также рассказать о квартире и отправить его на адрес creative@peredelka.tv. Кроме того, к письму нужно прикрепить фотографии интерьера.

