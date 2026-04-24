Казанцы могут сообщить о безнадзорных животных через систему «Народный контроль»

Жители Казани могут сообщить об отлове безнадзорных животных несколькими способами. Заявку можно оставить на сайте мэрии города, через систему «Народный контроль», а также направить обращение в Комитет ЖКХ Казани.

Кроме того, действует единая линия по приему заявок на отлов бездомных животных – обращения принимаются по телефону +7 (843) 222-0-444. Жители многоквартирных домов также могут воспользоваться системой «Открытая Казань», а также позвонить по номерам 063 или 236-41-23.

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок введения особого режима в случаях угрозы, связанной с безнадзорными животными. Право объявлять экстраординарную ситуацию предоставлено Главному управлению ветеринарии Кабмина РТ, которое также контролирует исполнение этого документа.

Режим вводится при наличии одного из двух оснований: либо при установлении карантина из-за опасных заболеваний животных, либо если бездомные животные причинили человеку смерть или вред здоровью средней тяжести или тяжкий вред.

В таких случаях муниципальные власти направляют обращение в Главное управление ветеринарии. Решение принимается в течение четырех рабочих дней, после чего сам режим вводится в срок до трех дней.