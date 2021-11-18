Казанцы могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию

В Казани вновь состоится бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. 19 ноября тест-мобиль будет принимать всех желающих на улице Баумана, а затем на Петербургской, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Новый век».

Узнать свой ВИЧ-статус с 11.00 до 15.00 можно у часов на улице Баумана, с 15.00 до 19.00 специалисты будут работать по адресу: улица Петербургская, дом 1. Анонимное тестирование проводится в рамках проекта «Тест для победы».