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Казанцы могут присоединиться к народному пробегу «Трек года»
Жители столицы Татарстана могут присоединиться к народному пробегу «Трек года», который проходит с 18 сентября по 20 октября. Пробег впервые объединит транспорт на метане и любителей бега в 66 регионах России.
Старт мероприятия состоится 21 сентября в 16.00 одновременно в пяти городах страны – в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Томске, сообщает портал мэрии столицы РТ.
Для желающих принять участие в «Треке года» открыта регистрация, доступная по ссылке. Здесь же размещены подробные условия акции.
Победители и призеры пробега получат призы. Награждение состоится 1 ноября на Петербургском международном газовом форуме.
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