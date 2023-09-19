Казанцы могут присоединиться к народному пробегу «Трек года»

Жители столицы Татарстана могут присоединиться к народному пробегу «Трек года», который проходит с 18 сентября по 20 октября. Пробег впервые объединит транспорт на метане и любителей бега в 66 регионах России.

Старт мероприятия состоится 21 сентября в 16.00 одновременно в пяти городах страны – в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Томске, сообщает портал мэрии столицы РТ.

Для желающих принять участие в «Треке года» открыта регистрация, доступная по ссылке. Здесь же размещены подробные условия акции.

Победители и призеры пробега получат призы. Награждение состоится 1 ноября на Петербургском международном газовом форуме.

