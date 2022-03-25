Казанцы могут принять участие в акции «10 000 шагов к жизни» на набережной озера Кабан

В следующее воскресенье, 3 апреля, жители Татарстана и его столицы могут присоединиться к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». В Казани оздоровительное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню здоровья, пройдет на набережной озера Кабан.

Предварительная регистрация участников открыта по ссылке.

Начало мероприятия запланировано на 9 утра 3 апреля. Акция начнется с регистрации участников, продолжится разминкой. Общий старт «10 000 шагов к жизни» назначен на 11.00, финиш — на 12.30. Все участники получат памятные сертификаты. Подробное расписание мероприятия опубликовано на сайте Минспорта РТ.

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» проводится с 2015 года на различных площадках страны. Является базовым элементом Общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации «Здоровый муниципалитет».

Акция «10 000 шагов к жизни» основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.