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Ру Тат
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22 октября 2021  02:25

Казанцы могут принести ненужные книги и журналы на «книжный развал» в Нацбиблиотеке РТ

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Нацбиблиотека Татарстана объявила неделю дарения — с 22 октября казанцы могут принести ненужные им печатные издания и пластинки, которые примут участие в «книжном развале». 

«Если у вас дома есть книги, пластинки, журналы, личные архивы, дневники, комиксы и другие архивы, которыми вы готовы поделиться с миром, приносите их на зону ресепшен на первом этаже нашей библиотеки», — отмечается на сайте учреждения.

Часть материалов планируется оставить в отделе комплектования и хранилищах Нацбиблиотеки, другие издания смогу забрать участники книжного фестиваля. Библиотечный фестиваль «Текст» будет проходить с 25 по 31 октября. 

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