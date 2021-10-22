Казанцы могут принести ненужные книги и журналы на «книжный развал» в Нацбиблиотеке РТ

Нацбиблиотека Татарстана объявила неделю дарения — с 22 октября казанцы могут принести ненужные им печатные издания и пластинки, которые примут участие в «книжном развале».

«Если у вас дома есть книги, пластинки, журналы, личные архивы, дневники, комиксы и другие архивы, которыми вы готовы поделиться с миром, приносите их на зону ресепшен на первом этаже нашей библиотеки», — отмечается на сайте учреждения.

Часть материалов планируется оставить в отделе комплектования и хранилищах Нацбиблиотеки, другие издания смогу забрать участники книжного фестиваля. Библиотечный фестиваль «Текст» будет проходить с 25 по 31 октября.