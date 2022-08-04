Казанцы могут познакомиться с новой татарской музыкой на концерте на набережной Кабана

6 августа на набережной озера Кабан состоится молодежный концерт. Перед жителями и гостями выступят представители новой татарской музыки: группа «Оммаж», музыканты ILGIZ и Fauzia. Об этом говорится в сообществе Дирекции парков и скверов во «ВКонтакте».

Творчество ILGIZ представляет собой смешение r&b, соул и фанка с татарским моң, Fauzia — поп и альтернативы. «Оммаж» — это инди-поп-группа с романтичной электронной музыкой, которая полна ностальгией, пентатоникой и образцовыми татарскими текстами.

Концерт состоится на сцене, расположенной рядом со спуском у театра Камала, и начнется в 18.00. Вход на мероприятие свободный.