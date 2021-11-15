Казанцы могут повысить грамотность в сфере ЖКХ и управлении многоквартирными домами

В Казани состоится бесплатный тренинг для повышения грамотности в сфере ЖКХ. В настоящее время ведется набор на обучение для членов советов домов и собственников жилья, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В течение одного дня участники прослушают лекции от экспертов о праве собственников жилья, полномочиях совета, порядке формирования счетов-фактур и других моментах, касающихся управления многоквартирными домами. Также специалисты помогут разобрать ряд сценариев, ответят на вопросы казанцев. По итогам тренинга участники получат сертификаты.

В обучении будут задействованы эксперты в области ЖКХ — исполнительный директор регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ Дмитрий Романов и юрист Зоя Куклина.

Запись на тренинг проходит по номеру +7 (843) 236-29-97. Проведение мероприятия запланировано на начало декабря.