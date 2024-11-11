Казанцы могут получить субсидии на организацию бизнеса по переработке вторсырья

В Казани открылся прием заявок на получение субсидии для организации бизнеса по переработке вторичного сырья. Претендовать на льготу смогут предприятия, включенные в Единый реестр МСП, зарегистрированные и ведущие деятельность в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Субсидия начнет предоставляться по поручению мэра Казани Ильсура Метшина. Благодаря ей предприниматель сможет получить до 50% от понесенных затрат на покупку необходимых товаров, однако не более 2 млн рублей. Для строительства и обустройства мест сбора отходов размер субсидии не может превышать 1 млн рублей. Решение о выделении средств будет принимать специальная комиссия.

В исполкоме уточнили, что на каждую организацию может приходиться только одна заявка. Узнать, какие документы необходимы для ее оформления, можно по ссылке. Подать заявление можно до 20 ноября по адресу: улица Кремлевская, дом №3 (кабинет 544).