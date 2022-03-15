Татарстанцы могут подать документы на соципотеку через госуслуги РТ и в отделениях МФЦ

Жители Татарстана могут подать документы на участие в программе социальной ипотеки через республиканский портал госуслуг или в отделениях МФЦ. Об этом сообщил начальник Управления жилищной политики исполкома Казани Ренат Шамсутдинов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что социальная ипотека является одной из самых масштабных программ по улучшению жилищных условий граждан. Благодаря ей с 2005 года более 30 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.

«Количество желающих получить социальную ипотеку не убывает, поэтому во избежание очередей, которые образовывались в районных администрациях, и в рамках поручений руководства республики и страны социальную ипотеку перевели в электронный вид», – сказал Шамсутдинов.

Начальник Управления жилищной политики исполкома Казани отметил, что в электронном виде данная услуга заметно упрощена из-за сокращения перечня необходимых для подачи документов.

При этом количество документов осталось неизменным, но органы местного самоуправления теперь сами запрашивают информацию из различных структур. Кроме того, данные, которые уже содержатся в личном кабинете пользователя, подгружаются автоматически. Таким образом, гражданину остается только загрузить сканы тех документов, которые невозможно получить в электронном виде.

Заявка на постановку на учет рассматривается в течение 30 дней, и у заявителей есть возможность отследить ее статус на портале госуслуг РТ. Узнать о принятом решении можно в личном кабинете портала или в МФЦ.