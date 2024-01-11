Казанцы могут получить до 200 тыс. рублей на проекты помощи бездомным животным

В Казани стартовал прием заявок для участия в грантовом конкурсе «Лапа дружбы». Постановление о его проведении опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Поделиться своими идеями о помощи бездомным животным смогут школьники, воспитанники дошкольных учреждений, учреждений допобразования и их родители. Конкурс проводится в номинациях «Человек собаке друг», «Айболит и другие», «Зоотерапия в инклюзивном образовании», «Зооволонтер» и «Дай лапу, друг!». Подать заявку можно до 29 февраля 2024 года на электронную почту gdebc-kzn@yandex.ru.

Второй этап пройдет с 1 по 31 марта 2024 года. Во время него будет проведена заочная оценка конкурсных материалов. Победители станут известны в апреле 2024 года.

На проведение мероприятия направлено 2,65 млн рублей. Победители в четырех номинациях получат 200 тыс. рублей на реализацию своего проекта, обладатели второго места — 100 тыс., третьего — 50 тыс. (по два гранта в каждой).

В номинации «Лай лапу, друг!» будут определены два победителя в подноминации сценариев видеороликов, которые получат по 100 тыс. рублей, два победителя в подноминации «Фотоработы» – по 50 тыс.