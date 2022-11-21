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Здоровье
21 ноября 2022  10:10
Павел Климчак

Казанцы могут передать подарки юным пациентам хосписа через фабрику Деда Мороза

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В день рождения главного новогоднего волшебника в Казанском хосписе начала работу фабрика Деда Мороза. Об этом сообщили в Фонде имени Анжелы Вавиловой. Сотрудники фонда призывают жителей Казани принять участие в акции. 

«В акции можно поучаствовать разными способами: передать в хоспис игрушки, сладкие подарки, провести праздник для детей. Кроме того, у нас есть список желаний из писем Деду Морозу, которые детишки пишут каждый год», – рассказала координатор благотворительных программ Наталья Важенина.

Вы можете сами ознакомиться со списком подарков, которые пожелали себе дети в письмах к Деду Морозу, на сайте Фонда. Среди них развивающие игрушки, наушники и колонки, наборы Lego, электронные игры, наборы для творчества и многое другое.

Подарки принимаются в течение месяца, затем их вручат юным пациентам хосписа, а также выездной патронажной службе – праздник дойдет до всех ребят.

#фонд имени анжелы вавиловой #дед мороз #новогодние подарки #казанский хоспис
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