Казанцы могут оставить опасные отходы в 11 пунктах сбора в пяти районах города

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В пяти районах Казани работают пункты сбора ртутьсодержащих отходов, где горожане могут оставить люминесцентные лампы, ртутные термометры и батарейки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Одна из 11 площадок находится в Московском районе города (ул. Химиков, № 11), по две — в Кировском (пер. Осиновский, № 8, ул. Приволжская, № 97А), Приволжском (Ново-Давликеевская, № 4А, Калинина, № 60А) и Авиастроительном (жилмассив Кадышево, ул. Калинина, № 2А и ул. Беломорская, № 69Г).

В Советском районе расположены четыре пункта (ул. Н. Ершова, № 57А, Интернациональная, № 24А, Локаторная, № 25Б, Нардуган, № 45).

С 2018 года захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено в соответствии с распоряжением Правительства РФ.