Казанцы могут использовать для поиска высокооплачиваемой работы специальные сервисы

Для современного человека поиск работы стал заметно легче благодаря развитию IT-технологий. Работодатели выкладывают вакансии на официальных площадках, где соискателю несложно найти работу по своей профессии, ознакомиться с оплатой и условиями, связаться с работодателем, чтобы уточнить детали.

Эксперты отмечают, что среди вакансий в Казани особо популярны те, которые предлагают вахтовый способ работы. Работа вахтовым методом хорошо оплачивается. Кроме того, работодатель обычно берет на себя дорожно-транспортные расходы, аренду помещения для проживания, питание, медосмотр и так далее.

Вахтовый метод заключается в том, что рабочие приезжают на определенный срок из других регионов, между вахтами предусмотрен небольшой отпуск. Для работы на таких предприятиях требуются в основном специалисты. Это охранники со стажем и допуском, водители спецтехники, представители строительных специальностей и другие. Но могут найти высокооплачиваемую работу вахтовым методом и те люди, которые не имеют опыта или специальности, например, фасовщики и сортировщики морепродуктов.

Соискатель не всегда имеет свободное время для поиска различных предложений и изучения условий. Поэтому можно составить резюме, чтобы разные работодатели имели доступ к его изучению и могли предложить хорошую работу и выгодные условия. Резюме может быть нескольких типов, но самое важное, чтобы перед началом его изучения система или эйчар определили, что перед ними действительно специалист.

Ставку необходимо делать на сильные стороны. Например, на опыт работ в определенной сфере, но описывать его нужно с приведением конкретных фактов и цифр. Размытые или общие фразы оттолкнут эйчара от изучения документа. Что делать, если нет хорошего опыта? Необходимо указать на компетентность, приобретенные за время обучения навыки. Практика во время обучения также является определенным опытом. Тем более если соискатель имеет различные практические работы, которые могут показать его полезность.

Специалисты также обращают внимание на то, что при составлении резюме необходимо учитывать объем — это одна-две страницы. Статистика свидетельствует, что документы такого объема кадровые сотрудники открывали и изучали чаще, чем более объемные. Еще один принципиально важный фактор для составления документа — это честность. Не стоит скрывать возраст или семейное положение.