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Общество
19 июля 2022  17:36

Казанцы могут дать имя новому жителю зооботсада — лесному коту

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Жители Казани могут придумать имя для нового жителя зооботсада. Годовалый дальневосточный лесной кот появился здесь в мае этого года и уже адаптировался к новому жилищу, говорится в посте в официальном сообществе зооботсада во «ВКонтакте».

Самец уже выбрал любимый уголок в вольере — ветви дерева, откуда наблюдает за гостями и где спит.

В зооботсаде предупредили, что кличка кота не должна содержать букву «р». Лучший вариант из предложенных выберут сотрудники отдела «Хищные».

Предложить свой вариант можно по ссылке — в комментариях к посту.

 

Фото: пресс-служба казанского зооботсада

#Казанский зооботсад
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