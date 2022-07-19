Казанцы могут дать имя новому жителю зооботсада — лесному коту

Жители Казани могут придумать имя для нового жителя зооботсада. Годовалый дальневосточный лесной кот появился здесь в мае этого года и уже адаптировался к новому жилищу, говорится в посте в официальном сообществе зооботсада во «ВКонтакте».

Самец уже выбрал любимый уголок в вольере — ветви дерева, откуда наблюдает за гостями и где спит.

В зооботсаде предупредили, что кличка кота не должна содержать букву «р». Лучший вариант из предложенных выберут сотрудники отдела «Хищные».

Предложить свой вариант можно по ссылке — в комментариях к посту.