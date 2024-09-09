Казанцы могут бесплатно стерилизовать собак в городских клиниках

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В столице Татарстана в рамках городской программы «Казань – город без брошенных животных» проводят мероприятия по прекращению притока на улицы хозяйских собак. В том числе организуют бесплатную стерилизацию питомцев. На данный момент в клиниках города прооперировали уже 375 собак, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«При проведении операции проводится вакцинирование от бешенства, выдается ветеринарный паспорт животного и по желанию проводится чипирование собаки, регистрация ее в единой федеральной базе Animal ID», – отметил докладчик.

Операции проводят по предварительной записи, а владельцы животных, у которых нет возможности привезти их в клинику, могут вызвать мобильную лабораторию. Для собак определенных пород, а также особей старше 7 лет, рекомендуют предварительно провести обследование и получить заключение врача.

Записаться на стерилизацию животного можно по телефону 8 (843) 295-08-49.

«Каждый месяц волонтеры собирают на дачах “урожай” брошенных кошек и собак, ставших ненужным после окончания сезона. Стерилизация этих животных поможет сократить нежелательное увеличение их численности», – заключил замруководителя исполкома.