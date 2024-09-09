Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцы могут бесплатно стерилизовать собак в городских клиниках
В столице Татарстана в рамках городской программы «Казань – город без брошенных животных» проводят мероприятия по прекращению притока на улицы хозяйских собак. В том числе организуют бесплатную стерилизацию питомцев. На данный момент в клиниках города прооперировали уже 375 собак, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.
«При проведении операции проводится вакцинирование от бешенства, выдается ветеринарный паспорт животного и по желанию проводится чипирование собаки, регистрация ее в единой федеральной базе Animal ID», – отметил докладчик.
Операции проводят по предварительной записи, а владельцы животных, у которых нет возможности привезти их в клинику, могут вызвать мобильную лабораторию. Для собак определенных пород, а также особей старше 7 лет, рекомендуют предварительно провести обследование и получить заключение врача.
Записаться на стерилизацию животного можно по телефону 8 (843) 295-08-49.
«Каждый месяц волонтеры собирают на дачах “урожай” брошенных кошек и собак, ставших ненужным после окончания сезона. Стерилизация этих животных поможет сократить нежелательное увеличение их численности», – заключил замруководителя исполкома.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»