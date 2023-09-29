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Общество 29 сентября 2023 12:33

Казанцы могут бесплатно привить собак и кошек от бешенства рядом с озером Лебяжье

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Казанцы могут бесплатно привить собак и кошек от бешенства рядом с озером Лебяжье
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

30 сентября в районе озера Лебяжье пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Об этом сообщается в телеграм-канале Администрации Кировского и Московского районов города.

Специалисты проведут прием по адресу: озеро Лебяжье, 7. Вакцинация пройдет с 10 утра до полудня.

#вакцинация животных #вакцинация от бешенства
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