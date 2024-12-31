Казанцы мечтают посвятить 2025 год увлечениям и заботе о родных

В преддверии Нового года жители Казани поделились тем, как обещают изменить свою жизнь в 2025 году. Результатами опроса поделился сервис Superjob.

Так, 31% респондентов признался, что мечтает посвятить следующий год хобби, образованию и чтению. 29% хотят направить свое внимание на заботу о близких, 25% — спорт и физическое состояние. 24% надеются, что за 2025 год смогут наладить личную жизнь, 22% — больше отдыхать.

«Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 20%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 17% соответственно. Заняться изучением иностранных языков планируют 15% горожан, столько же собираются отказаться от вредных привычек. 10% хотели бы изменить круг своих друзей», — следует из результатов опроса.

О переменах в жизни чаще мечтают женщины, чем мужчины. Также они планируют больше заботиться о близких и о себе (спорт, ЗОЖ и хобби). Мужчины же чаще говорят об отказе от вредных привычек и налаживании личной жизни.

Варианты, связанные с саморазвитием, сменой места жительства и воззрений, чаще называли казанцы в возрасте до 35 лет.