Казанцы «качают» в четыре раза активнее челнинцев

Tele2 в Татарстане назвала самые интернет-активные районы республики, где проживают наиболее продвинутые пользователи мобильного интернета. Клиенты оператора продолжают наращивать объемы скачивания, трафик увеличился на 16% год к году, а разговорам по мобильному жители республики уделяют в среднем около 420 минут в месяц.

За первый квартал 2023 года абоненты Tele2 в Татарстане использовали более 34 ПБ мобильного интернета, цифра сопоставима с онлайн-просмотром 5,5 миллионов трехчасовых фильмов формата Full HD. На одного абонента Tele2 приходится в среднем по 15 ГБ в месяц. Больше всего пользователи расходуют трафик в социальных сетях (до 30%) и видеосервисах (до 30%), а также для общения в мессенджерах и онлайн-шоппинга. Кроме того, аналитики оценили изменения пользовательского поведения в части голосовой активности, средняя продолжительность разговоров на одного абонента в месяц сейчас составляет около 8 часов в месяц.

Самыми интернет-активными горожанами седьмой год подряд остаются жители столицы Татарстана. Абоненты Tele2 в Казани в мае скачали 5000 ТБ, в Набережных Челнах – 1200 ТБ. Самым интернет-продвинутым районом этой весной стал Нижнекамский, где пользователи расходуют по 517 ТБ каждый месяц. Вторым по активности в интернете стал Высокогорский район, здесь используют в среднем 250 ТБ за 30 дней. Замыкает тройку самых качающих – Пестречинский (208 ТБ). Также в числе интернет-продвинутых оказался Альметьевский район, где ежемесячный трафик составляет 187 ТБ.

По данным аналитиков Tele2, в связи с началом дачного сезона и летних каникул, объем мобильного трафика традиционно перераспределяется: снижается в среднем на 13% в крупных городах и увеличивается в сельской и пригородной местности. Реклама. ООО «Т2 Мобайл».