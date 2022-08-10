Казанцы и гости города стали участниками народной музыкально-танцевальной игры «Залида»

Фото: © Рифат Каюмов/ ИА «Татар-информ»

В Казани 9 августа на главной пешеходной улице Баумана прошла татарская народная игра «Залида», в ходе которой горожане и туристы обучались татарскому народному танцу и приняли участие в народных играх. Мероприятие организовано мэрией Казани в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт».

Игра «Залида» — любимое развлечение молодежи в татарских деревнях, по вечерам девушки и парни собирались на поляне, пели и водили хороводы под гармошку. На улице Баумана для участников были организованы мастер-классы по народному танцу от лауреата международных конкурсов педагога-хореографа Саиды Миннебаевой и мастера фламенко, известного хореографа Гульсины Галимуллиной.

Прямо по пути с работы к участникам присоединилась заместитель главы исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова. Она призналась, что с удовольствием приходит на такие игры, хотя из-за занятости и не удается поучаствовать во всех активностях. «Две недели назад мы организовали ее ближе к середине Баумана, в этот раз выбрали место просторнее, у Кремля», — сказала она.

По словам Гузель Сагитовой, проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт» пропагандирует татарские народные танцы, вызывает интерес к татарской культуре и языку. «Нас радует, что кто-то специально приходит на игру. Если прохожие остановятся — туристы, горожане — тоже хорошо, потому что они попадают в татарскую среду. Ранее в этом году мы на площадке за театром Камала обучали элементам танца „Ярмәк вагы“. Там была женщина, приехавшая в гости в Казань из Самары — она со слезами на глазах благодарила организаторов», — рассказала Сагитова корреспонденту «Татар-информа».

Журналистка и писательница Василя Рахимова считает, что такие мероприятия служат возрождению уже подзабытых народных традиций.

«Я специально приехала. Вместо того, чтобы сидеть дома в духоте, выбралась сюда — на свежий воздух, где можно двигаться, танцевать, общаться. Хорошее начинание — и туристам весело, и горожанам. У нас в молодости на праздниках люди собирались, играли в такие игры с песнями и танцами. А сейчас таких встреч, общения уже мало. Очень хорошо, что организовали», — поделилась журналист.

По словам хореографа Гульсины Галимуллиной, игру «Залида» нашел и популяризировал известный балетмейстер Гай Тагиров. Ее он записал в Менделеевском районе Татарстана.

«Раньше эту музыкально-танцевальную игру люди в деревнях играли в хороводе, взявшись за руки, обязательно был гармонист. Сейчас времена изменились — у нас есть и барабаны для ритма, и татарский кубыз», — отметила Гульсина Галимуллина.

Следующая встреча в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» состоится 18 августа. Мастер-классы по народным танцам проведут артисты ансамбля «Казан». Место и дата мероприятия будут объявлены позже. По словам организаторов, проект не привязан к одному конкретному месту, такие встречи будут проходить в парках и общественных местах города.