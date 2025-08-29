Казанцы и гости города смогут бесплатно посетить музеи РТ 2 сентября

2 сентября в Национальном музее РТ пройдет акция «Бесплатный вторник».

Горожане и гости столицы республики смогут посетить бесплатно не только Национальный музей РТ (ул. Кремлевская, 2), но и его филиалы:

– Музей А. М. Горького и Ф.И. Шаляпина Горького, 10;

– Музей Е. А. Боратынского – Горького 25/28;

– Дом-музей В.И. Ленина – Ульянова-Ленина, 58;

– Литературный музей Габдуллы Тукая – Тукая, 74;

– Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Кремль, проезд Шейнкмана, 12;

– Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала – Островского, 15;

– Музей-квартира Мусы Джалиля – Горького, 17, кв. 28;

– Музей композитора Назиба Жиганова – Малая Красная 14, кв. 11, 5 этаж;

– Музей Янки Купалы в селе Печищи, Верхнеуслонский район РТ, с. Печищи, ул. Калинина, 5

– Музей А. М. Горького в селе Красновидово – Камско–Устьинский р-н, Горького, 17;

– Музейно-образовательный центр «История юстиции» – Хади Такташа, 124 к3;

– Музей Л.Н. Толстого – Япеева, 15

Отметим, акция традиционно проводится в первый вторник месяца.