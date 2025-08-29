Казанцы и гости города смогут бесплатно посетить музеи РТ 2 сентября
2 сентября в Национальном музее РТ пройдет акция «Бесплатный вторник».
Горожане и гости столицы республики смогут посетить бесплатно не только Национальный музей РТ (ул. Кремлевская, 2), но и его филиалы:
– Музей А. М. Горького и Ф.И. Шаляпина Горького, 10;
– Музей Е. А. Боратынского – Горького 25/28;
– Дом-музей В.И. Ленина – Ульянова-Ленина, 58;
– Литературный музей Габдуллы Тукая – Тукая, 74;
– Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Кремль, проезд Шейнкмана, 12;
– Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала – Островского, 15;
– Музей-квартира Мусы Джалиля – Горького, 17, кв. 28;
– Музей композитора Назиба Жиганова – Малая Красная 14, кв. 11, 5 этаж;
– Музей Янки Купалы в селе Печищи, Верхнеуслонский район РТ, с. Печищи, ул. Калинина, 5
– Музей А. М. Горького в селе Красновидово – Камско–Устьинский р-н, Горького, 17;
– Музейно-образовательный центр «История юстиции» – Хади Такташа, 124 к3;
– Музей Л.Н. Толстого – Япеева, 15
Отметим, акция традиционно проводится в первый вторник месяца.