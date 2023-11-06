Казанцы и эксперты обсудят, какой может стать территория у речного порта

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана завтра, 7 ноября, в 19 часов состоится дискуссия в рамках программы «Городские модераторы», посвященная обновлению территории у речного порта.

«Гости и спикеры обсудят, как трансформируется территория у речного порта, разберут, какими проектами она может наполниться и обладают ли потенциалом те территории, которые еще недавно были в стагнации», – сообщает мэрия в своем телеграм-канале.



Отмечается, что спикеры поделятся профессиональным взглядом и постараются ответить, какие решения необходимы для комплексного развития прибрежных участков, как застройка влияет на развитие микрорайонов и пр.



Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, вход свободный.