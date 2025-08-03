Казанцы делятся кадрами сильного дождя и града – видео

В Казани прошел сильный дождь с градом. В Авиастроительном районе град в диаметре доходил до нескольких сантиметров. Видео с последствиями непогоды очевидцы делятся в соцсетях.

Некоторые улицы города затопило. В частности, в социальных сетях появились видео затопленного проспекта Победы и Вознесенского тракта. Проезжающие автомобили оказались практически наполовину в воде, собирается пробка.

Ранее в МЧС предупредили, что сегодня днем на территории Республики Татарстан ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра.