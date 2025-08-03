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Происшествия 3 августа 2025 16:14

Казанцы делятся кадрами сильного дождя и града – видео

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В Казани прошел сильный дождь с градом. В Авиастроительном районе град в диаметре доходил до нескольких сантиметров. Видео с последствиями непогоды очевидцы делятся в соцсетях.

Некоторые улицы города затопило. В частности, в социальных сетях появились видео затопленного проспекта Победы и Вознесенского тракта. Проезжающие автомобили оказались практически наполовину в воде, собирается пробка.

Ранее в МЧС предупредили, что сегодня днем на территории Республики Татарстан ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра.

#дождь
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