Казанцы часто предлагают увековечить память выдающихся личностей в названиях улиц

Большинство обращений от граждан поступают по вопросам увековечивания памяти выдающихся личностей на территории Казани. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению и экспертного совета при комитете рассказала секретарь Казгордумы Альбина Рафикова.

«Из 199 обращений, поступивших за последние три года, более 70 связано с увековечиванием памяти тех или иных деятелей», — сообщила она.

Рафикова уточнила, что при их рассмотрении учитываются заслуги предложенных деятелей и их вклад в развитие Казани и Татарстана, уже имеющиеся иные формы увековечения их памяти.

Представители исполкома города отметили, что не все вновь формируемые улицы подходят для присвоения им имен выдающихся людей.

«Инициаторы обращений об увековечении памяти выдающихся деятелей также просят наименовать либо переименовать улицы, расположенные в центральной части города. Значительная часть формируемых улиц в настоящее время носит нарицательные названия», — приводит слова Рафиковой пресс-служба Госсовета.