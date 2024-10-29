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Общество 29 октября 2024 09:28

Казанцы чаще других сталкиваются с переработками

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Казань заняла первое место среди российских городов, жители которых чаще других сталкиваются с переработками. В столице РТ четыре из 10 работающих горожан вынуждены трудиться во внерабочее время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования, проведенного центром «Консоль.Про».

На втором месте рейтинга оказался Красноярск, где 39% респондентов признались, что перерабатывают. Тройку замкнул Челябинск – 38%.

В целом по стране 37% опрошенных положительно относятся к переработкам, но при условии их оплаты. Только 11% россиян готовы перерабатывать на безвозмездной основе. 35% респондентов не хотят перерабатывать, даже если работодатель оплатит труд во внерабочее время.

Большинство (59%) россиян отметили, что за каждый час переработки хотели бы получать до 3 тысяч рублей. Каждый шестой признался, что сталкивался с выгоранием из-за регулярных переработок.

#переработка #работа #Казань
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