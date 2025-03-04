Казанцы бросят вызов доктору Мясникову и звездам «Молодежки» в новом шоу СТС

Фото: АО «СТС»

9 марта в 17:00 на СТС – праздничная премьера шоу «Богатырские игры», в котором 100 героев, включая звезд, поборются за титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей. Среди них – тренер, регбист Ислам Гарифуллин и хоккеистка Мария Айнуллина из Казани, а также трактористка Лейля Валиуллина из Нижних Тиганов. Болеть за героев будет тройка ведущих: Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников и Ника Здорик.

Главной богатыршей страны может стать Мария Айнуллина. Девушка встала на коньки в 19 лет и основала хоккейную команду «Маруся», выступающую в Ночной лиге женского хоккея. Также она увлекается боксом, любит проводить время в тире, гонять на мотоцикле. «Многие говорят, что хоккей не женский вид спорта. Могу сказать: «Посмотрите на меня. Выгляжу ли я женственно?» Мне кажется, что да, – считает Мария. – К съемкам готовилась скорее морально. Не понимала, как оставлю команду, всю свою жизнь. Я ведь капитан. Но девчонки очень порадовались за меня, говорили: "Кто, если не ты?"»

Фото: АО «СТС»

Также за победу в шоу поборется Лейля Валиуллина – участница конкурса «Мисс Татарстан», которая может управлять трактором и даже отработала девять сезонов помощницей комбайнера. «Я не спортсменка, но поддерживаю форму в зале. Сила мне как раз, можно сказать, пришла из земли, так как я работала помощницей комбайнера, управляла 13-тонным комбайном, убирала урожай вместе с папой. И вот этот богатырский дух с тех пор во мне», – улыбается девушка.

Фото: АО «СТС»

Соперниками казанцев в новом шоу станут пилот медицинского вертолета, пожарный-спасатель, коллекционер пауков, чемпион по скоростному поеданию хинкали, обладатель шести мировых рекордов Книги рекордов Гиннесса, звездный телохранитель, участница турниров Арнольда Шварценеггера, многократная чемпионка в категории фитнес-бикини, цирковой артист, грумер, иллюстратор, банщик и другие.

Среди участников шоу не только герои со всей страны, но и звездные богатыри: актеры телехита «Молодежка» Влад Канопка и Иван Жвакин, телеведущий и врач Александр Мясников, фитнес-блогер Алексей Столяров, музыканты Натан и Иван Чебанов.

Фото: АО «СТС»

В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжелые бревна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания в павильоне «Мосфильма», вмещающем 1500 зрителей. В итоге победителями станут всего двое – богатырь и богатырша, которые разделят приз 10 миллионов рублей.

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