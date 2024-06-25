За год казанцы более 1 тыс. раз воспользовались услугами социального такси

За год в Казани более 1 тыс. раз воспользовались социальным такси от АНО «Добрая Казань». Услуга доступна людям с ограниченными возможностями, сообщили в мэрии столицы РТ.

Пассажиры могут вызвать такое такси для поездок до мест лечения, реабилитации, культурных и социальных объектов не только в Казани, но и по республике и России. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Автомобиль, на котором осуществляются перевозки, оборудован исходя из потребности людей с инвалидностью: поручнями, пандусами и прочими техническими средствами.

Социальное такси работает с апреля 2023 года. Проект реализуется на средства гранта Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В организации отметили, что весь летний период будут осуществлять бесплатные автобусные экскурсии для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.