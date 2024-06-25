Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За год казанцы более 1 тыс. раз воспользовались услугами социального такси
За год в Казани более 1 тыс. раз воспользовались социальным такси от АНО «Добрая Казань». Услуга доступна людям с ограниченными возможностями, сообщили в мэрии столицы РТ.
Пассажиры могут вызвать такое такси для поездок до мест лечения, реабилитации, культурных и социальных объектов не только в Казани, но и по республике и России. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
Автомобиль, на котором осуществляются перевозки, оборудован исходя из потребности людей с инвалидностью: поручнями, пандусами и прочими техническими средствами.
Социальное такси работает с апреля 2023 года. Проект реализуется на средства гранта Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
В организации отметили, что весь летний период будут осуществлять бесплатные автобусные экскурсии для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»